Movieplayer.it - Jeremy Renner rivela: "Ho visto solo due film degli Avengers"

Leggi su Movieplayer.it

L'attoreha parlato della sua esperienza nel MCU spiegando perché haduee i timori prima di accettare il ruolo di Occhio di Falco., ospite del Red SeaFestival, è tornato a parlare della sua esperienza nel MCU confermando che non ha ancoratratti dai fumetti. L'attore, commentando l'incidente in cui ha quasi perso la vita, ha inoltre dichiarato in modo ironico: "Sono al 25% fatto di titanio ora, quindi fanculo Iron Man". L'esperienza di Occhio di Falco nel MCU Parlando deiMarvel,ha quindi ribadito che di solito non guarda idi cui è stato protagonista, ma di aver fatto un'eccezione per il primo capitolo delle avventuree per metà di .