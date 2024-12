Oasport.it - Champions League oggi in tv: orari partite 10 dicembre, canali esatti, streaming

Leggi su Oasport.it

Martedì 10si aprirà la sesta giornata della prima fase della2024-2025 di calcio: saranno nove i match in programma, dei quali due alle 18.45 e sette alle 21.00, con due squadre italiane protagoniste, ovvero Atalanta ed Inter.Le due formazioni italiane giocheranno in contemporanea alle ore 21.00: l’Inter farà visita ai tedeschi del Bayer Leverkusen, mentre l’Atalanta ospiterà gli spagnoli del Real Madrid. I meneghini sono secondi in classifica con 13 punti, mentre gli orobici si trovano in quinta posizione a quota 11.Per la sesta giornata delladi calcio la diretta tv in abbonamento sarà a cura di Sky Sport, che trasmetterà tutte le nove sfide in programma, invece la direttasarà fruibile su Sky Go e NOW. Non ci saranno match trasmessi in tv in chiaro o ingratuito.