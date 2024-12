Lapresse.it - California, incendio a Malibu: evacuata un’università

(LaPresse) Unè divampato martedì a, in, negli Stati Uniti, nei pressi della Pepperdine University. Le lezioni sono state sospese ed è stato diramato un ordine di evacuazione nei rifugi per gli studenti. Gli elicotteri sono intervenuti per spegnere le fiamme nel parco del campus. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles ha stimato in 3.4 km il fronte del fuoco, spinto dai venti del Sud, i ‘Santa Ana Winds’, e ha emanato un ordine di evacuazione per i residenti a est diCanyon Road e a sud di Piuma Road.