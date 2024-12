Ilfattoquotidiano.it - Bavaglio, Santalucia (Anm): “I processi segreti si fanno nei sistemi liberticidi. Il governo ha pensato solo agli interessi di alcuni indagati”

“Isineie non certamente neidemocratici. Il processo è per sua natura pubblico ed è la cifra di una civiltà democratica di un Paese avere un processo pubblico”. Così, interpellato dall’agenzia AdnKronos a margine di un’audizione parlamentare, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppecommenta ilsulle ordinanze cautelari diventato legge lunedì, con l’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri. La nuova norma impedisce ai giornali di citare tra virgolette i provvedimenti con cui i gip applicano le misure cautelari personali, come la custodia in carcere o gli arresti domiciliari, mentre rimane consentito pubblicarne il “contenuto“, cioè la sintesi affidata a chi scrive. “Non capisco il senso di questa chiusura alla pubblicità”, osserva