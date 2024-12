Universalmovies.it - Wyatt Russell con Emily Blunt per il nuovo film di Steven Spielberg

Leggi su Universalmovies.it

Il cast delmisteriosodipotrebbe contare su, volto oramai noto della Hollywood moderna.Deadline ha riferito che l’attore prossimamente nel cast di Thunderbolts* (il trailer ufficiale) è entrato in trattative per un ruolo chiave nel. Sedovesse firmare, andrebbe a far compagnia ai già confermati, Colin Firth, Eve Hewson, Josh O’Connor e Colman Domingo, per quello che si preannuncia il solito cast all stars ai comandi di.Universal Pictures ha fissato l’uscita per il 15 maggio 2026 nelle sale americane, nessun dettaglio sulla trama è stato al momento riferito. E’ noto, invece, che David Koepp (conin tante pellicole di successo) sta scrivendo la sceneggiatura.Secondo alcune voci, ildipotrebbe riguardare una storia di alieni andando così a bissare un connubio che il regista ha il con genere, a tal proposito va ricordato che dalla sua mente sono natiiconici quali Incontri ravvicinati del terzo tipo ed E.