Ilprimatonazionale.it - Per una nuova epica politica: “Trumpismo esoterico”

Roma, 9 dic – Siamo nell’atto secondo dell’epoca trumpiana. Il mese che ci separa dalla rielezione di The Donald è stato così saturo da notizie, annunci e indiscrezioni sulla sua prossima presidenza da sembrare essersi dilatato a dismisura. Attorno a lui si sono coagulate talmente tante aspettative o paure da renderlo immagine di qualcosa di più di un semplice politico. Così le lenti per leggere il fenomeno Trump diventano altre, quelle di una lotta cosmica. O almeno, queste sono quelle usate da Constantin von Hoffmeister nel suo.Re-immaginare Trump alla luce del mitoA dirla tutta c’è poco di effettivamentenel libro di von Hoffmeister, uscito a inizio anno per Arktos e pubblicato in Italia da Passaggio al Bosco. Il saggio non è uno scavo alla ricerca di riferimenti misterici o iniziatici in quello che fa Trump, né il ritratto che ne viene fuori è quello di un “guenonismo più le divisione blindate” tracciato ne Il mattino dei maghi per ben altri scenari.