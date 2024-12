Panorama.it - Ciak in Viaggio - Vicky Cristina Barcelona e il ritratto di una Barcellona magica

Leggi su Panorama.it

Partire per una vacanza estiva e ritrovarsi a prolungarla oltre il previsto, facendosi trascinare da avventure inattese:fa questo effetto.Città di musica, arte, fiori e tapas,è un vero e proprio museo a cielo aperto, capace di incantare visitatori provenienti da ogni angolo del mondo, in qualsiasi stagione. Ogni strada e piazza custodisce monumenti che lasciano senza fiato. Le passeggiate lungo il mare, le serate sulle terrazze panoramiche con vista sullo skyline cittadino, e le oasi verdi come il Parc de Montjuïc o il Parc de la Ciutadella sono solo alcune delle esperienze che rendono il capoluogo catalano magico. Senza dimenticare il fascino del porto turistico e del Port Olímpic, o le emozioni legate alla passione per l'FC. Insomma, ogni visita adiventa un’occasione per scoprire nuove meraviglie e vivere emozioni autentiche.