Ceo ucciso a New York sospetto fermato

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.50 Un uomo è statoin Pennsylvania perché sospettato dell'omicidio del ceo di United Healthcare, Brian Thompson,a Manhattan mercoledì mattina. Lo rende noto il NewTimes, specificando che la persona fermata aveva una pistola con silenziatore e documenti falsi simili a quelli usati dal killer di Manhattan. Gli investigatori di Newsono in viaggio per Altoona, in Pennsylvania, dove la polizia locale hail. Spetterà a loro interrogarlo per verificare se si tratta del killer.