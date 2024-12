Movieplayer.it - Bryce Dallas Howard sogna di recitare in famiglia: "Desidero tanto lavorare con quel regista"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice ha esternato un desiderio che cova da parecchio tempo riguardo la sua carriera.è una delle attrici più richieste a Hollywood e ha partecipato ad un panel a Steel City di Monroeville, in Pennsylvania. Star di franchise come Jurassic World e Star Wars,nel 2024 è comparsa nel film Argylle, con Henry Cavill. In attesa di sapere in quale progetto per il cinema o la tv potremo vederla nell'immediato futuro,ha parlato anche del suo passato e della sua infanzia, oltre ad esternare un proposito molto chiaro per il proprio futuro professionale. Unspeciale Durante il panel,ha confessato di aver sempre .