Tvzap.it - Vladimir Luxuria investita sulle strisce: come sta

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.è rimasta vittima di un incidente mentre stava attraversando lepedonali. Il tutto è accaduto a Roma, in zona Pigneto, lo scorso giovedì sera, 6 dicembre 2024.stessa ha voluto raccontare il tremendo episodio di cui, suo malgrado, è stata protagonista con video-denuncia sui social, trasformando un momento di paura in una riflessione sulla sicurezza stradale. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ritorno di fiamma per l’amata coppia di Canale 5: cosa succedeLeggi anche: Sanremo a pagamento? Il comunicato ufficiale fa chiarezza: il racconto dell’incidenteL’incidente di cui è stata vittima, è successo mentre la conduttrice attraversava Via L’Aquilapedonali. Ad un certo punto, un motorino, ignorando la fila di auto ferme e la doppia striscia continua, l’ha