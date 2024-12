Lapresse.it - Siria, Tajani: “Auspichiamo passaggio di consegne pacifico”

Leggi su Lapresse.it

“Noiunditra il regime caduto e la nuova realtàe che ci sia una transizione politica e non militare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioparlando con i giornalisti alla Farnesina dopo la caduta del presidente Bashar al-Assad in. “È importante che rimanga l’unità politica ine che non vengano attaccate le minoranze, a cominciare da quella cristiana, e le sedi diplomatiche”, ha aggiunto