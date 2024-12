Bergamonews.it - Pioggia in città, la neve imbianca le montagne bergamasche

Weekend dell’Immacolata con le cimete e lain. Il meteo non è stato clemente per il fine settimana dell’8 dicembre.Da sabato in serata a Bergamo è tornato il maltempo, che in quota, dai 500-600 metri in su, si è trasformato in spruzzate diche hanno colorato di bianco i panorami.Dalle webcam delle alte Valli si possono vedere immagini di paesaggi innevati.Da segnalare anche le prime sciate, visto che in questo fine settimana ci sono state le aperture degli impianti di risalita (con il contributo provvidenziale dei cannoni spara) in alcuni comprensori della provincia. Si tratta di una perturbazione di passaggio, visto che, secondo il Centro Meteo Lombardo, le condizioni atmosferiche sono destinate a migliorare già tra la prossima notte e lunedì mattina, anche se un po’ di instabilità resterà nella prima parte della settimana con passaggi nuvolosi un po’ ovunque e qualche precipitazione sui rilievi.