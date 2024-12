Quotidiano.net - “Mariotto ha molestato un ballerino”. L’accusa della parlamentare e il video di Striscia

Roma, 8 dicembre 2024 – Ballando con le Stelle ieri non è andato in onda ma di Ballando comunque oggi si parla. Mentre Rai 1 lasciava spazio alla direttaPrimaScala, a chiamare in causa il programma di Milly Carlucci, è stata Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componenteCommissione Giustizia. Nella scorsa puntata Guillermo“ha toccato le parti intime di unche imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliergli la mano”, accusa Campione. La senatrice sottolinea che “nessuno ha stigmatizzato il gesto”, che lei ritiene una “vera e propria molestia” sul luogo di lavoro. “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronticantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorna’ due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico – ricorda la– Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimentoRai nei confronti di?”.