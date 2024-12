Lanazione.it - Gruppo Valdinievole: riunione 2024 al Grand Hotel Croce di Malta per il recupero dalle dipendenze

Aldisi è svolta l’ultima delle tre riunioni delorganizzata dal. Nell’occasione si sono incontrate le famiglie con i ragazzi affetti daper scambiarsi gli auguri di Natale. Persone che hanno deciso spontaneamente di intraprendere un percorso, staccandosi dalla vita che facevano fuori per liberarsi da questo enorme fardello che li imprigiona. Un’occasione non solo per riunire le famiglie ma anche per far parlare i ragazzi che hanno raggiunto obiettivi importanti: alcuni di essi tornano a casa, altri iniziano un progetto di formazione-lavoro. Un momento bello per stringersi tutti insieme e mandare un messaggio di solidarietà. Ilè una comunità disulleche è stata fondata nel 1993 da Giovanni Moschini, un ragazzo che ha avuto problemi con lee che, una volta uscito dal percorso di San Patrignano, iniziò a capire che restituire tutto quello che aveva imparato servisse a evitare che tanti ragazzi cascassero nel baratro delle