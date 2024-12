Sport.quotidiano.net - Bove, una settimana dopo il malore. Il padre in tribuna al Franchi, il gol di Cataldi con dedica: “Te l’avevo detto”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 8 dicembre 2024 – E’ passata unada quelle terribili immagini che abbiamo visto tutti durante la partita Fiorentina-Inter. Edoardoche si accascia a terra per il, i soccorritori che corrono in campo, il cerchio intorno al calciatore viola. E’ passata unaprecisa da quel giorno, la Fiorentina è in campo contro il Cagliari. Ad assistere alla partita allo stadioc’è anche ilGiovanni, si trova al fianco del direttore generale della società viola Alessandro Ferrari. GERMOGLI PH: 12 SETTEMBRE 2024 BAGNO A RIPOLI AL VIOLA PARK E' STATO PRESENTATO UNO DEGLI ULTIMI ACQUISTI DELLA FIORENTINA EDOARDOARRIVATO L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO ESTIVO DALLA ROMA NELLA FOTO EDOARDOPoco prima del calcio d’inizio, il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, ai microfoni di Dazn ha parlato sulle condizioni di: “Edoardo lo sentiamo tutti i giorni – hail capitano –.