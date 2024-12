Ilgiorno.it - Prima della Scala: chi ci sarà (e chi non ci sarà) per Forza del Destino

Milano, 7 dicembre 2024 – Duemila allaper assistere alla. Duemila in strada per protestare contro il ddl Sicurezza e chiedere la fine del “genocidio a Gaza”. A ben guardare, il numero è l’unico punto in comune tra gli spettatoridelal Piermarini e i manifestanti del corteo unitario che partirà da Porta Venezia per concludersi in largo Cairoli. ChiallaPartiamo dal red carpet del Piermarini, che alle 18 in punto lascerà la ribalta alla star Netrebko e agli altri protagonisti dell’opera verdiana diretta dal direttore musicale Riccardo Chailly e allestita dal regista Leo Muscato. Per il secondo anno di fila, non ciil presidenteRepubblica Sergio Mattarella, a Parigi per la riapertura di Notre-Dame. Il suo posto in Palco realeoccupato come dodici mesi fa (senza le scaramucce che avevano preceduto suo malgrado l’invito a salire di un paio di piani dalla sua poltrona nella fila Mplatea) dalla senatrice a vita Liliana Segre, a completare un parterre di personalità che (al netto del forfait in extremis del presidenteCorte Costituzionale Augusto Barbera) vedrà schierati il presidente del Senato Ignazio La Russa, la vicepresidenteCamera Anna Ascani, il ministroCultura Alessandro Giuli, il sindaco padrone di casa Giuseppe Sala e il governatore lombardo Attilio Fontana.