Lanazione.it - Pontedera, danneggia opera di Baj. Denunciato un 23enne

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 7 dicembre 2024 – Un atto vandalico per futili motivi. Ancora un vandalo in centro asenza motivo (ammesso che mai ci sono giustificazioni per atti di questo genere.). E’ un giovane italiano di 23 anni l’autore delmento dell’artistica di Enrico Baj installata di fronte al palazzo comunale. E’ stato identificato dalla polizia locale con indagini compiute anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando testimoni. L’atto vandalico ha causato un danno di circa 1.000 euro. Ilè statoalla Procura della repubblica di Pisa per il reato dimento aggravato (articolo 635 del codice penale) che prevede pene fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 10.000 euro. “Ringrazio gli agenti per il loro tempestivo lavoro investigativo che ha portato in pochi giorni all’identificazione del responsabile – le parole del comandante della polizia locale Francesco Frutti – Questo episodio conferma l’importanza della presenza capillare delle forze dell’ordine e della tecnologia a tutela del nostro patrimonio e della sicurezza urbana”.