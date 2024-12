Ilrestodelcarlino.it - Mostra di Giancarlo Del Guerra alla Chiesa del Gesù di Ancona: un omaggio all'arte e alla cultura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si inaugura oggi (ore 16.30) nelladeldiladi dipinti dell’indimenticatoDel, organizzata dal Circolole ‘Carlo Antognini’. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire e stimolare non solo la passione per l’e lanei cittadini, ma anche la conoscenza di quei personaggi anconetani, o acquisiti tali, poco noti ma meritevoli di considerazione, riconoscimento e stima. Dai quadri diDelemana con grande chiarezza l’amore per, dipinta con colori vivaci e splendenti, talvolta sfumati. Ma l’segreta e trasfigurata dall’amore che presenta Delnon sarebbe completa senza quei personaggi che dtela ‘gridano’ la loro presenza, con le loro forti caratteristiche fisiche e psichiche. Tra di loro c’è anche il mitico clochard Umbertì.