Marvel Rivals | Skin GRATIS per il lancio come ottenerle

parte con il botto, e non è inteso il numero di giocatori ale in simultanea, ma anche per il fatto che gli autori hanno deciso di regalare diverse, attraverso Twitch, codice da riscattare e PlayStation Plus.di Iron Man: Armor Model 42Iniziamo dallaIron Man Armor Model 42, ispirato all’armatura di Tony Stark, di colore grigio con dettagli dorati e parti luminose rosse. Per ottenere il costume non dovrete far altro che riscattarlo attraverso un codice.nwarh4k3xqyProcedura per riscattare il codice:Accedi al gioco e raggiungi il menu principale.Su console, premi Start; su PC, clicca sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra.Seleziona l’opzione Codice Pacchetto.Incolla il codice nel campo di testo e conferma.