Calciomercato.it - Juventus-Bologna 2-2: Motta rimonta grazie a Mbangula, ma così non si va lontano

La squadra di Italiano si fare due gol buttando al vento una vittoria che avrebbe meritato. Si sblocca Koopmeiners e decimo pari stagionale di Vlahovic e compagni. La Juventus rimonta il Bologna allo scadere, una perla quasi alla Del Piero, evita la sconfitta a Thiago Motta, molto nervoso in panchina ed espulso a inizio ripresa. Juventus-Bologna 2-2. Marcatori: 30' Ndoye, 52' Pobega (B), 62' Koopmeiners, 92' Mbangula (J)