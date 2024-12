Il gol fantastico di Haaland riporta gli ospiti al livello… ma Lacroix ripristina il vantaggio degli Eagles

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-07 18:20:05 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il Manchester City stava affrontando la prospettiva della settima sconfitta in nove partite quando sabato ha visitato il Crystal Palace in Premier League.Il wideman Daniel Munoz ha dato ai padroni di casa una sorpresa al quarto minuto a Selhurst Park, sfruttando il passaggio di Will Hughes per inserirsi.Il gol è stato sottoposto al controllo del Video Assistant Referee prima di essere assegnato alla squadra che aveva iniziato la giornata tre punti sopra la zona retrocessione.Erlingha pareggiato con il suo 13esimo gol stagionale dopo 30 minuti, ma Maxencehato ildel Palace con un colpo di testa 11 minuti dopo la ripresa.