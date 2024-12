Arriva al cinema "La Città Macchina" il docufilm sulla città futurista del '900 con Alessandro Preziosi

Leggi su Romadailynews.it

ESCE IN SALA LAILDEL, IL NUOVO PROGETTO DELLA SERIE ITALIA NOVECENTODopo la presentazione alla recente Festa deldi Roma,in sala La, il nuovo progetto della serie Italia Novecento prodotta da Diego Biello per Filmedea in collaborazione con Cine, Fondazione Maxxi e ANRCA.Il film diretto da Dario Biello che partendo da Verona sarà in tour in diverseitaliane, accompagnato da una mostra itinerante con i materiali originali del film, vede come protagonista un ricercatore e fotografo, interpretato da, che insegue l’identitàdellarappresentata da una Lancia Siluro del 1927 guidata da una donna misteriosa.Un percorso alla scoperta delladel XX secolo, attraverso la Rivoluzione Industriale, la Ricostruzione del dopoguerra e la Rigenerazione Urbana.