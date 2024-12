Formiche.net - Verso un mondo multipolare? Cosa si è detto al Forum filorusso di Verona

Un, senza le sanzioni né il ruolo centrale degli Stati Uniti, in cui le fonti energetiche come gas e petrolio continuano a fare il bello e il cattivo tempo. È questo lo scenario che emerge dai discorsi dell’edizione 2024 deleuroasiatico diche, giunto alla diciassettesima edizione (la terza fuori da, dall’Italia e dall’Europa per permettere ai russi sanzionati dall’Occidente per l’invasione russa dell’Ucraina di partecipare), si è tenuto ieri e oggi negli Emirati Arabi Uniti. L’organizzatore è Antonio Fallico, console onorario della Federazione Russa ae storico pontiere dei rapporti tra l’Italia e la Russia, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia. Tema dela Ras Al Khaimah: “Nuova architettura di cooperazione per l’economia contemporanea”.