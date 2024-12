Lapresse.it - Ucraina, Lavrov: “Speriamo Usa abbiano preso sul serio uso nuovo missile”

La Russia non vuole aggravare la situazione e spera che il segnale lanciato agli Stati Uniti con il test delbalistico a medio raggio Oreshnik sia statosul. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey, in un’intervista al giornalista Usa Tucker Carlson. “Non vogliamo peggiorare la situazione. Ma poiché gli Atacms e altre armi a lungo raggio vengono utilizzate sul territorio russo, stiamo inviando dei segnali.che l’ultimo (un paio di settimane fa) delsistema Oreshnik sia statosul”, ha detto, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.: “Non vogliamo guerra con Usa, potrebbe essere nucleare”La Russia non sta pensando ad una guerra con gli Stati Uniti e non la vuole con nessuno, tale guerra potrebbe essere di natura nucleare e la cosa principale per Mosca è evitarla.