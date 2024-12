Thesocialpost.it - “Le ha toccato il c***”. Grande Fratello, la sequenza a luci rosse lascia tutti a bocca aperta (VIDEO)

“Attenzione a come si comporta”. Un concorrente delfinisce nel mirino delle critiche. Unche lo ritrae insieme a Federica Petagna ha suscitato polemiche sui social. Nel filmato, i due partecipanti si trovano nel giardino, intenti a scherzare, quando lui, durante un abbraccio, sembra far scivolare una mano sul fondoschiena della ragazza. Federica, però, non reagisce e prosegue come se nulla fosse. Questo gesto ha spaccato l’opinione pubblica: c’è chi lo considera un atto voluto e chi lo riduce a una semplice distrazione.Leggi anche: Vladimir Luxuria investita da un motorino: “Salva grazie al giacchetto imbottito”Tommaso Franchi è uno dei volti più noti di questa edizione del. L’idraulico di Siena è attualmente al centro di accese discussioni sui social.