Inter-news.it - Dimarco: «Non pensiamo al Mondiale per Club. Dispiace per il Parma!»

Leggi su Inter-news.it

Federicoha parlato nel post-partita di Inter-, partita che i nerazzurri hanno portato a casa con il punteggio di 3-1. Queste le sue dichiarazioni.LE DICHIARAZIONI – Federicosi è così espresso al termine di Inter-: «Partita difficile, sin dall’inizio. Anche se siamo partiti bene, abbiamo poi preso qualche contropiede. Alla fine l’abbiamo gestita bene e vinta. Nel 2018 era successo a parti inverse, miaver segnato al. A loro sono molto legato, lì è nata mia figlia. Giochiamo partita per partita, non faccio previsioni. Sappiamo che i nostri obiettivi sono importanti, mamatch per match».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Nonalper