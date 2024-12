Quotidiano.net - Carta: strategie per il distretto lucchese. Costi energetici e crisi globali, le sfide

L’importanza delrio per il territorio e il suo interessante impatto nell’economia nazionale. Una sala gremita ieri a Lucca per l’ultimo appuntamento di QN Distretti, il ciclo di eventi ideato per approfondire le principalie opportunità che i territori italiani stanno affrontando negli ultimi anni. L’evento di ieri, intitolato ’Ildelladi Lucca: tradizione, innovazione e sostenibilità per il futuro’, è stato organizzato nella prestigiosa sede di Confindustria Toscana Nord a Palazzo Bernardini. Un’occasione unica per analizzare il ruolo strategico delche si distingue per essere uno dei maggiori poli produttivi die prodotti affini non solo in Italia ma in tutta Europa. All’appuntamento sono stati esaminati i principali temi che influenzano il comparto, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica, alla sostenibilità ambientale e alla capacità di mantenere la competitività a livello globale.