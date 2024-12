Ilrestodelcarlino.it - Capitale europea della cultura. Adesso Spacca invita Ricci: : "Norcia e Pesaro insieme"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Uniamo le due candidature". La più ecumenica delle proposte per la2033 arriva – udite udite – da Gian Mario, che dopo essere stato rimesso da Matteoal centro del palcoscenico regionale, non ha nessuna intenzione di tornare dietro le quinte. L’ex governatore fabrianese, come abbiamo scritto ieri, è uno dei padricandidatura per il 2033 di ‘e la Civitas appenninica’, progetto che dunque dovrebbe essere concorrente a quello die Urbino. La Regione Marche ha espresso il suo sostegno percon una delibera approvata tre giorni fa: sembrava un autogol, o meglio un assist che, da sfidante in pectore di Acquaroli per la Regione, avrebbe potuto sfruttare per un nuovo affondo sul centrodestra. E invece no.ieri non ha fatto polemica.