Quotidiano.net - UniCredit-Bpm. I dubbi di Tajani sul golden power

Leggi su Quotidiano.net

La strada per-Bpm è ancora lunga ma è sulche continua il dibattito, soprattutto politico. Qualcheo sulla sua effettiva applicabilità se lo pone Antonio. Per il vicepremier e ministro degli Esteri "tocca soprattutto alla Banca centrale europea verificare se le regole vengono rispettate e, per alcune operazioni, la Banca d’Italia". "Ma siccome - dice - non ci sono operazioni di stranieri, in questo momento non credo che si possa applicare". Una posizione diversa, peraltro già emersa, da quella del ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti e dell’altro vice premier, Matteo Salvini a favore, invece, della misura. "Naturalmente - dice- esamineremo tutto ciò che c’è da esaminare, poi il consiglio dei ministri eventualmente deciderà. Ma per come stanno le cose non mi pare che ci sia la necessità di intervenire in questa direzione".