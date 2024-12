Iodonna.it - Un make up più brillante che mai. Unghie e capelli altrettanto "shine". Un colore intenso protagonista. Toto tendenze beauty per il 2025

Torna l’annuale appuntamento con il report Pinterest Predicts, che svela quelle che saranno ledel prossimo anno basandosi sui dati di ricerca di mezzo milardo di utenti attivi in Rete. Cosa aspettarci per il? Spazio al mondo spaziale, esoterico e mistico come ispirazione per unup piùche mai. Cresce anche l’attenzione per le, con nuance classiche, senza tempo, oppure ultra. Così per i, tra revival soprattutto di styling. Quattro maxida conoscere in anteprima.d’inverno, 5da copiare X Leggi anche › Dal “kitty eyeliner” alla “victorian skin”, leup dell’ autunno-inverno 2024 Pinterest Predicts: ledel prossimo annoPrevedere il futuro è un’impresa complessa, ma Pinterest ci riesce, ogni anno.