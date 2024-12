Movieplayer.it - Tulsa King 3, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione con Sylvester Stallone

Leggi su Movieplayer.it

Conclusa la seconda, scopriamo cosa accadrà al personaggio di Dwight "Il Generale" Manfredi interpretato da, la serie prodotta da Taylor Sheridan, è stata grande un successo per Paramount+ e, con la fine di Yellowstone, il suo ritorno dello show ambientato in Oklahoma per il terzo anno di fila è sicuramente una buona notizia. L'occasione è quella giusta per dare un'occhiata a ciò chee la sua banda di criminali si inventeranno quest'anno. Nonostante manchi ancora un rinnovo ufficiale, è quasi certo chetornerà per una, grazie a, che sta continuando a sponsorizzarla sui suoi canali social. Con i numeri da record della première della seconda, .