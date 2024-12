Thesocialpost.it - Regionale Milano-Bologna, capotreno picchiato da un passeggero senza biglietto: ha spaccato tutti i vetri

Leggi su Thesocialpost.it

Unè stato aggredito oggi su un trenodiretto da, nei pressi della stazione di Fidenza, da un. Invitato a scendere per l’asdel titolo di viaggio, il giovane ha reagito con violenza, aggredendo fisicamente l’operatore di Trenitalia. Leggi anche: Genova,accoltellato sul: scatta lo sciopero nazionaleSuccessivamente, ha utilizzato un martelletto di emergenza per rompere ie tentare di accedere alla cabina di guida del treno. Ilè stato trasportato all’ospedale Vaio di Fidenza per le cure. L’episodio ha sollevato nuovamente il problema della sicurezza sui mezzi pubblici.L'articoloda un: haproviene da The Social Post.