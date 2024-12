Ilrestodelcarlino.it - Passaggio a livello via Martiri Fantini a Cervia: richiesta ad Rfi di accorciare tempi chiusura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 5 dicembre 2024 – Nell’ottobre scorso Rete ferroviaria italiana (gruppo Ferrovie dello Stato) ha eseguito aun importante lavoro di rinnovo dell'impianto neldi via, finalizzato ad aumentare la sicurezza. L'intervento è consistito nella rimozione delle due barriere precedenti e nell'installazione di quattro nuove semibarriere. A seguito dei lavori si sono allungati ididelle sbarre, come avvenuto in diversi passaggi ache sono stati oggetto di interventi simili. Questo sta causando un aumento del traffico soprattutto la mattina, quando ildellaè oggetto dianche degli studenti che si recano a scuola. Il timore dell’Amministrazione comunale è che nei momenti di alta intensità di traffico, soprattutto durante il periodo estivo, la prolungatadelpossa creare ingorghi pericolosi lungo la Statale.