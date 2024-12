Mistermovie.it - Mister Movie | Ralph Fiennes vuole Cillian Murphy Come Nuovo Voldemort nella serie tv

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., l’attore che ha dato vita all’iconicosaga di Harry Potter, ha espresso il suo entusiasmo all’idea chepossa interpretare il temibile mago oscuroTV targata HBO. Durante un’intervista al programma Watch What Happens Live,ha elogiato, definendolo un attore straordinario e dando il suo pieno supporto: “È una proposta meravigliosa. Io sarei assolutamente favorevole.”La Legacy diha debuttato nel ruolo diin Harry Potter e il Calice di Fuoco nel 2005, tornando poi nei successivi tre film, inclusi i due capitoli finali della saga. In passato, l’attore si era dichiarato disponibile a riprendere il ruolo in futuro, affermando a Variety che non avrebbe avuto alcun dubbio nel tornare a interpretare il Signore Oscuro.