Liberoquotidiano.it - La destra di Giorgia è la vera nemica della destra hitleriana

Il fatto che il bersaglio in cima alla lista dei dodici neonazisti arrestati fosseMeloni, alla quale progettavano di «sparare in faccia», spiega bene ciò che larga partesinistra non riesce a capire: la naturaitaliana di governo. Che è quella di una moderna forza conservatrice occidentale, agli antipodi sia dall'immagine che ne dipingono il Pd e i suoi alleati europei (quelli che a Bruxelles hanno fatto di tutto per stendere il «cordone sanitario» attorno a Raffaele Fitto e a Fdi), sia da come la vorrebbe l'estremismo in camicia bruna che accusa Meloni e il suo partito di aver «tradito» ideali che laparlamentare non ha più da settant'anni. Secondo i magistrati, l'organizzazione che si era data il nome degli «uomini lupo» di Adolf Hitler mirava «al compimento di atti eversivi violenti e alla sovversione dello Stato».