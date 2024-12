Juventus l’ad Scanavino | Vogliamo altri giocatori forti

Leggi su Sportface.it

“Con Giuntoli e Motta stiamo lavorando nell’avere, senza escludere la presenza di fuoriclasse, ma che possano essere una squadra e fare la differenza“. Queste le parole dell’amministratore delegato della, Maurizio, sulle prospettive della squadra ai microfoni di Radio Serie A. Il dirigente poi sottolinea: “La perdita è vicina ai 200 milioni, ma se la analizziamo, tra mancati ricavi Uefa e oneri straordinari legati alla gestione e alla coda degli avvenimenti di due anni fa, abbiamo perdite che superano i 150 milioni che non sono della gestione ordinaria e la perdita reale è da considerare intorno ai 70 milioni di euro, in recupero: la traiettoria è molto buona, seppur imprevedibile, e in prospettiva la Juve rimane la squadra che in prospettiva avrà il budget più alto da investire nella parte sportiva“.