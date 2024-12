Ilrestodelcarlino.it - Indotto, mille posti a rischio. Il ministro Urso: "Beko, nessuna chiusura nel 2025"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Nel tavolo di confronto con, l’azienda ci ha assicurato che nessuno stabilimento sarà chiuso e nessun licenziamento sarà effettuato nel prossimo anno, mentre proseguirà il confronto con le forze sociali e sindacali e coi rappresentanti degli enti locali affinché sia davvero presentato un piano che rispetti la prescrizione della golden power". Lo ha detto ildelle Imprese e Made in Italy Adolfoal question time. "solo all’esito di questo confronto che è in atto, anche sulla base del piano, degli investimenti e del giudizio che esprimeranno i sindacati, valuteremo insieme se sarà necessario esercitare i poteri previsti dalla golden power, incluso in estrema ratio quello sanzionatorio con provvedimento del consiglio dei ministri". Ma questo, ha ribadito, avverrà "solo al termine del confronto in cui ci presenteranno il loro piano di sviluppo oltre ilin cui hanno assicurato che in Italia l’occupazione resterà inalterata".