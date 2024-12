Anticipazionitv.it - Grande Fratello: nuova frase shock e squalifica per Lorenzo?

Un nuovo scandalo si abbatte suSpolverato e sul. Durante una discussione accesa con Shaila Gatta, il modello ha pronunciato unache ha suscitato un’ondata di indignazione tra i telespettatori. Inoltre il concorrente nelle scorse puntate è stata richiamato da Alfonso Signorini per il suo comportamento e il suo linguaggio spesso violento. Le nuove parole dihanno generato una reazione immediata sui social, con l’hashtag #fuoriche è diventato virale nel giro di poche ore: scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.: indignazione collettiva per ladiSpolveratoSpolverato ha pronunciato unache ha suscitato un’ondata di indignazione: “Non sono folle, non sono matto, non sono mica mongol*, non ho delle difficoltà a capire quello che succede”.