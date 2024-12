Ilrestodelcarlino.it - Una valanga di massi per il Tresinaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimo sopralluogo ieri mattina a Rubiera sulalla presenza dei tecnici della Protezione Civile, della Regione, del sindaco Emanuele Cavallaro, direzione lavori e imprese esecutrici delle scogliere di rinforzo, progettare e concretizzate dalla Regione. Un intervento certamente importante per garantire una maggiore sicurezza in caso di piena del torrente. "Le scogliere realizzate con iciclopici sono pressoché completate – annuncia con soddisfazione il primo cittadino Cavallaro –. Un’opera imponente che da queste parti non si era mai vista. Si tratta di 2,9 km di sponde rafforzate con questo sistema per un investimento da poco meno di tre milioni di euro: fondi Pnrr gestiti dalla Regione Emilia-Romagna, titolare dei lavori". Complessivamente sono state posate 40mila tonnellate diarrivati da Nuvolera, in provincia di Brescia.