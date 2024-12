Tutto facile per il Milan contro la bestia nera Sassuolo | approccio giusto basta il primo tempo

Leggi su Sportface.it

La Coppa Italia manca da 21 in casae ilmattoncino viene messo alla grande. I rossoneri battono per 6-1 ile avanzano ai quarti di finale, lo fanno con serietà e concentrazioneuna squadra sì di Serie B, ma in verità di ampia qualità e sopratstorica del Diavolo. Ai ragazzi di Fonsecaunfatto molto bene, con l’e la ferocia di chi sa che bisogna risparmiare energie in vista della prossima partita che si giocherà già venerdì e per giuntal’Atalanta ingiocabile di questi tempi, e possono così arrivare le sostituzioni all’intervallo.Da titolari, però, erano partiti i vari Fofana, Reijnders, Leao, intoccabili nell’undici del tecnico portoghese, che poi nel secondofa entrare anche Pulisic. E’ Coppa Italia, ma è un obiettivo stagionale, e così si vedono anche i big, e incidono.