Iran la premio Nobel per la pace Mohammadi rilasciata per motivi medici Pena sospesa per 3 settimane | Ma verranno recuperate

Leggi su Open.online

L’attivistaiana per i diritti umani Narges, vincitrice delper la2023, potrà lasciare la prigione di Evin per «». La procura di Teheran ha sospeso ladetentiva per tre, invece dei tre mesi richiesti dalla famiglia. «La ragione di ciò – scrive su X il suo legale, Mostafa Nili – è la sua condizione fisica dopo la rimozione di un tumore benigno e l’innesto osseo effettuato 21 giorni fa». «Troppo poco e troppo tardi», commentano i familiari sulla Cnn. «I giorni di sospensione – spiega la fondazione della– saranno recuperati alla fine della sua condanna».ha trascorso la maggior parte degli ultimi tre anni all’interno del famigerato carcere di Evin, a Teheran, noto per ospitare i critici del regimeiano. È stata condannata a circa 36 anni per aver lottato per i diritti delle donne in, e nel mondo, e contro l’apartheid di genere.