Il balletto degli esclusi da Atreju: Renzi protesta, Bandecchi abbozza, Elly tace

Chesia diventato un evento speciale che esula dalla politica, lo si capisce anche dalle considerazioni sugli: un po’ come accade al Festival di Sanremo. E non sfugge, su tutte, l’assenza della leader dell’opposizione,Schlein.La Russa: “Schlein ad? Ha perso il treno”“Se mi piacerebbe vedere Schlein adquest’anno? Ma se non è voluta venire lei, mi pare, l’anno scorso. I treni si prendono una volta quando passano”, commenta il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ad argomentare l’one Giovanni Donzelli: “La mancata partecipazione diSchlein ad? C’era la consapevole e reciproca scelta né di invitare né di partecipare. Diciamo che di comune accordo c’era la stessa volontà”, sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia.