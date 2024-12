Iodonna.it - Come nasce il nuovo singolo del cantautore toscano? A raccontarcerlo è lui stesso in una clip esclusiva

Un viaggio dietro le quinte del suo video, in attesa di rivedere lui dal vivo. Jovanotti ha pubblicato il “making of” di Montecristo, la sua ultima canzone. Un filmato che rivela il processo creativo dietro il progetto visivo e musicale. Il video esclusivo, disponibile su Jova TV e sul canale YouTube ufficiale del cantante, è stato girato in Friuli Venezia Giulia: il “making of” permette di scoprire tutti i dettagli dietro questa creazione. Jovanotti, fotostoria di un “ragazzo fortunato” guarda le foto Jovanotti, un viaggio visivoIl video di Montecristo è stato girato al Lido di Staranzano (Gorizia), in una cornice naturale affascinante.