Come finisce The Bad Guy, la spiegazione finale della prima stagione: Balduccio Remora contro Mariano Suro

Il riassunto dell’ultima puntata di The Bad Guy 1Riscopriamo ildi The Bad Guy, la serie tv diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Nino Scotellaro si trasforma in, da magistrato intransigente a spietato criminale, con un solo obiettivo: catturare, il Capo dei Capi. MaThe Bad Guy 1 ?The Bad Guy 1, laè ora il capo-clan e primo grande rivale di. Grazie alla cattura del “muratore di Cosa Nostra”, Nino scoprirà il segretissimo bunker di. Con un abile stratagemma, Nino e la sua banda raggiungono il luogo mettendolo sotto scacco con un incendio.scappa con i suoi scagnozzi sotto la scappatoia sotterranea, ma è proprio lì che Nino e gli altri lo aspettano armati.