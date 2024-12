Bergamonews.it - Coldiretti Bergamo, dal 1° gennaio Erminia Comencini sarà il nuovo direttore

. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato nel corso del Consiglio Direttivo che si è svolto mercoledì 4 dicembre all’agriturismo Molino dei Frati a Trescore Balneario, alla presenza del capo Area del Servizio Tecnico dellanazionale Alessandro Apolito, del presidente e deldellaLombardia, Gianfranco Comincioli e Giovanni Benedetti., 53 anni, mantovana, diplomata in ragioneria, sposata e madre di due figli, ha iniziato a lavorare innel 1990. Dopo l’esperienza come impiegata di zona dove si è occupata di fiscale, paghe e Pac ha assunto l’incarico di segretario di zona e ha seguito gli uffici di Asola, Canneto sull’Oglio e Castel Goffredo nell’alto mantovano. Ha ricoperto il ruolo di vicea Verona, per poi approdare alla direzione della Federazione di Mantova nel 2017.