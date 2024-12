Lanazione.it - Assunzioni sulle ’navi gialle’. Disponibili 150 posti

Corsica Sardinia Ferries cerca 150 risorse da impiegare a bordo delle navi di flotta. Per imbarcare subito, occorre essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, la società armatrice aiuterà i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce. Le opportunità di lavoronavi del gruppo sono rivolte, in particolare, a ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina, chef de rang e barman, addetti-cabine, addetti sala-bar-casse, receptionist-hostess. Per il personale di sala-bar, conoscenza del francese e diploma indirizzo alberghiero sono valore aggiunto. Receptionist/hostess devono avere ottima conoscenza del francese. Contratti a tempo determinato, di durata da 70 a 90 giorni, o un mese, prorogabili.