Lanazione.it - Telco, nuovo incontro in Regione: "Ora attendiamo risposte concrete"

Leggi su Lanazione.it

capitolo per il tavolo istituzionale inper il futuro dei lavoratori diSoluzioni Digitali a Colle di Val d’Elsa, stabilimento dell’area di Belvedere. Al centro dell’attenzione, oggi a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, il piano industriale della realtà produttiva che dà lavoro sul territorio a cinquanta dipendenti e a più di quattrocento in Toscana per il marchio del settore delle comunicazioni in rete che conta su un totale di cinque sedi: accanto alla superficie colligiana anche i siti di Grosseto, Arezzo, Vicopisano, Campi Bisenzio (senza considerare il resto d’Italia). Il personale, la rappresentanza sindacale unitaria e la sigla Slc Cgil, dopo gli scioperi indetti anche per le questioni relative ai ritardi nei pagamenti degli stipendi alle stesse maestranze, attendono ora delle novità positive dai vari versanti, dall’odierna convocazione dell’Unità di crisi.