Nerdpool.it - Svelato il trailer di lancio di Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Molto presto torneremo all’avventura! Ildiè sempre più vicino e, finalmente, potremo scoprire alcuni dei segreti della storia del mitico archeologo. L’avventura in prima persona, sviluppata da MachineGames, sarà ambientata tra gli eventi de I Predatori dell’Arca Perduta e quelli de L’Ultima Crociata.Preparatevi a indossare il cappello e a brandire la frusta nei panni del leggendario archeologo. Partite per un’epica avventura intorno al mondo in una corsa contro il nemico per svelare i segreti del misterioso antico.Il, completamente doppiato in italiano, ci porta a conoscere parte della storia e dei protagonisti che faranno parte di questa grandiosa avventura!esce il 9 dicembre per Xbox Series XS, PC e Game Pass.