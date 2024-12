Ilfoglio.it - Sopravvivere all’arresto cardiaco è anche un tema per la politica. Lezioni dal calcio

Edoardo Bove è cosciente, è stato estubato ed ha parlato con i medici. Una notizia attesa da tutti dal momento in cui lo si è visto accasciarsi sul campo privo di sensi durante Fiorentina-Inter. Il referto medico, al momento dell'ingresso in ospedale, parla di un arrestodovuto ad una aritmia. Si sa che il ragazzo aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Esclusi possibili danni gravi al siscircolatorio e al cervello. Sulle cause di quell’aritmia e sui bassi livelli di potassio, inutile al momento addentrarsi in ipotesi che lasciano il tempo che trovano, i prossimi esami daranno risposte più certe. Ad oggi c’è una sola lezione che possiamo trarre da quanto accaduto: l’importanza delle manovre salvavita in caso di arresto cardiocircolatorio.