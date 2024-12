.com - Paola Iezzi annuncia il nuovo singolo Club Astronave

Il giorno dopo la conclusione della sua avventura da giudice di X Factor,pubblicherà ilPerè tempo di toccare inesplorate vette dance-pop sulle note di, ilin radio e in digitale da venerdì 6 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile da oggi in presave. Su un beat che chiede di essere suonato a tutto volume -con la produzione di ROOM9 e Gemelli –unisce il desiderio di evasione e connessione emotiva con un’atmosfera notturna, cosmica, dove emerge forte il desiderio di trovare un amore profondo mentre si è immersi in un contesto di festa e movimento.è un viaggio lungo una notte all’insegna delle sensazioni pulsanti da dancefloor, in una dimensione in cui sono il ritmo e l’istinto a comandare: un luogo immaginifico che rappresenta uno spazio di libertà, musica e passione.